Добровольцы убрали мусор в Безымянной, Горячинске, Гремячинске и Турке
Волонтёрский лагерь «Чистый Байкал» прошёл с 20 по 24 июля в селе Горячинск Прибайкальского района Бурятии. В акции приняли участие добровольцы из Москвы, Барнаула, Перми, Санкт-Петербурга, Бабушкина, Гусиноозёрска и Улан-Удэ, а также «серебряные волонтёры» Селенги, молодёжь Закамны и ММДМС, АНО «Чистая Бурятия».
На выходных к ним присоединились молодёжные советы Нацбанка, казначейства, налоговой и пенсионного фонда, сотрудники Сбера, общественный совет при министерстве природных ресурсов РБ. Всего экоакцию поддержали более 100 человек.
Несмотря на непогоду и дожди добровольцы работали с большим энтузиазмом. Очень помогала поддержка туристов. Было убрано более 15 километров: в Безымянной, Горячинске, Гремячинске и Турке.
Также в рамках акции проводились экологические мастер-классы и установка табличек для защиты природы. Кроме этого, добровольцы эколагеря приняли участие в фестивале в селе Максимиха.
Всего участники экоакции собрали более 230 мешков мусора. Собранный мусор был разделён и направлен на переработку, сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов РБ.
В Бурятии провели волонтёрский лагерь «Чистый Байкал»
Общество, Фото:
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