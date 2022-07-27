В Бурятии прошли учения на двух мостах









19 и 20 июля на двух мостах через реку Селенга в Бурятии прошли учения. В них приняли участие сотрудники УФСБ, МВД, МЧС и ФКУ Упрдор «Южный Байкал» (отвечает за федеральные дороги).Участники учений отработали действия в случае проникновения в зону транспортной безопасности неизвестных опасных людей. Также отрабатывали действия при появлении над мостом беспилотных воздушных судов.- Учения позволили оценить уровень подготовки должностных лиц на местах и оперативность работы в области обеспечения транспортной безопасности на искусственных сооружениях. Сотрудники подтвердили хорошее знание положений законодательства и отлично справились с поставленными задачами, - сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Байкал».