В дацанах России пройдёт Майдари хурал

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Основным днём молебна станет 1 августа



С 31 июля по 2 августа в дацанах Буддийской традиционной Сангхи России пройдёт Майдари хурал. Майдари хурал («Круговращение Майтреи») – один из больших буддийских годовых праздников, посвящённый Будде грядущего Майтрее.



- Этот трёхдневный праздничный молебен посвящён Будде пятой благой кальпы Майтреи (Майдари), его скорейшему нисхождению из обители Тушита на людской материк Джамбудвипа. Майтрея (Майдари) – Будда грядущего благого эона, - сообщает пресс-служба Сангхи.



По информации пресс-службы Иволгинского дацана «Хамбын Хурээ», в первый день праздника, 31 июля, с 9:00 до 12:00 ламы дацана в Верхней Иволге проведут Ганжур хурал, а с 14:00 до 16:00 – Майдарийн Дончод («Хурал тысячи подношений Майтрее»).



Основным считается второй день праздника, когда ламы возносят молитвы призвания, почитания и восхваления, подносят мандалу Будде Майтреи. Специальный Майдарийн Дувтаб хурал («Лодка, идущая по лотосовому океану Тушиты» – ритуал подношения, объединённый с садханой владыки Майтреи) начнётся на четвертые лунные сутки последнего летнего месяца, 1 августа, с 8:00 и продлится до 14:00.



Примерно в 11 часов состоится торжественный обход («Жамкор») колесницы, на которой восседает Будда будущего Майтрея, вокруг дацана. По традиции в Иволгинском дацане в колесницу запрягают коня-аргамака, сделанного из папье-маше и окрашенного в зелёный цвет, что символизирует счастье.



Во второй половине дня пройдут соревнования по национальной борьбе «Бүхэ барилдаан», стрельбе из национального лука и скачки на национальных породах лошадей.



2 августа с 9:00 до 14:00 ламы Иволгинского дацана будут читать молебен, посвящённый защитникам-сахюусанам Гомбо, Гонгар, Лхамо и Жамсарану.



