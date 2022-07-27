Спортивные комплексы смонтируют до начала осени
Три спортивных комплекса с турниками и тренажёрами появятся в городских парках Улан-Удэ: в парке имени С.Н. Орешкова, имени Д.Ж. Жанаева и «Юбилейном».
- В парках установят 18 спортивных объектов, шесть из них появятся в парках уже к концу следующей недели, оставшиеся 12 установят до начала осени. Площадки будут предназначены для занятия спортом на улице, подойдут как для подростков, так и для людей зрелого возраста, - рассказала сотрудник дирекции по паркам культуры и отдыха Екатерина Суранова.
Как сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ, спортивные комплексы устанавливают по всероссийскому проекту, в рамках которого будут обустроены 1000 спортивных площадок в 100 городах России.
В парках Улан-Удэ устанавливают новые спортплощадки
Общество, Фото:
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