В Ангарске появится памятник учителю

Общество, Фото: пресс-служба администрации Ангарска

Педагоги города выбрали макет нового памятника



В Ангарске в 2023 году будет установлен памятник учителю. Варианты будущего монумента были презентованы педагогической общественности. Для обсуждения было представлено пять работ от трёх скульпторов.



Один макет выполнил иркутский скульптор Александр Абрамов. Он автор полуфигур В.Ф. Новокшенову, Н.И. Ярополову, памятного знака медицинским работникам.



Ещё один сделан Сергеем Вопиловым. Его работа – памятник Владимиру Высоцкому.



Следующий скульптор – Евгений Ставский – известен ангарчанам как автор памятника воинам-победителям первостроителям Ангарска. Отметим, что эта композиция вошла в число лучших, установленных в России за последние 10 лет. Мастер предоставил три макета на выбор.



После обсуждений, которые прошли в коллективах 112 учреждений образования, большинство голосов (4218 из 4296) набрал макет Евгения Ставского – учитель на скамейке с тремя детьми. Все отметили, что, однозначно, педагог должен быть в окружении учеников. Именно эта композиция вызывает позитивные эмоции.



Следующим этапом станет встреча рабочей группы со скульптором, макет которого выбран, обсуждение деталей образа для дальнейшего их воплощения, выезд на предполагаемое место установки памятника.



- Условно место для установки определено возле педагогического колледжа по улице Ленина. Естественно, проработаем проект благоустройства прилегающей территории, – отметил мэр Ангарска Сергей Петров.



Как сообщает пресс-служба администрации Ангарска, инициатива по установке памятника учителю принадлежит почётному гражданину, директору гимназии № 1 Людмиле Раевской. Памятник изготовят на пожертвования частных лиц, бизнес-сообщества, предприятий, организаций, действующих на территории города.

