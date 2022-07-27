27 июля

26 июля

Популярное

В Ангарске появится памятник учителю

В Ангарске появится памятник учителю
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Ангарска
Педагоги города выбрали макет нового памятника

В Ангарске в 2023 году будет установлен памятник учителю. Варианты будущего монумента были презентованы педагогической общественности. Для обсуждения было представлено пять работ от трёх скульпторов.

Один макет выполнил иркутский скульптор Александр Абрамов. Он автор полуфигур В.Ф. Новокшенову, Н.И. Ярополову, памятного знака медицинским работникам.

Ещё один сделан Сергеем Вопиловым. Его работа – памятник Владимиру Высоцкому.

Следующий скульптор – Евгений Ставский – известен ангарчанам как автор памятника воинам-победителям первостроителям Ангарска. Отметим, что эта композиция вошла в число лучших, установленных в России за последние 10 лет. Мастер предоставил три макета на выбор.

После обсуждений, которые прошли в коллективах 112 учреждений образования, большинство голосов (4218 из 4296) набрал макет Евгения Ставского – учитель на скамейке с тремя детьми. Все отметили, что, однозначно, педагог должен быть в окружении учеников. Именно эта композиция вызывает позитивные эмоции.

Следующим этапом станет встреча рабочей группы со скульптором, макет которого выбран, обсуждение деталей образа для дальнейшего их воплощения, выезд на предполагаемое место установки памятника.

- Условно место для установки определено возле педагогического колледжа по улице Ленина. Естественно, проработаем проект благоустройства прилегающей территории, – отметил мэр Ангарска Сергей Петров.

Как сообщает пресс-служба администрации Ангарска, инициатива по установке памятника учителю принадлежит почётному гражданину, директору гимназии № 1 Людмиле Раевской. Памятник изготовят на пожертвования частных лиц, бизнес-сообщества, предприятий, организаций, действующих на территории города.
Иркутская область памятник Ангарск учителя педагоги

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии заменят на новые 522 лифта
В Бурятии заменят на новые 522 лифта
Общество, 27.07.2022
В следующем году поменяют 6 лифтов в 3 многоквартирных домах
В Улан-Удэ приедет дрессировщик Эдгард Запашный
В Улан-Удэ приедет дрессировщик Эдгард Запашный
Общество, 27.07.2022
Представитель известной цирковой династии встретится с главой Бурятии
В Бурятии реализуют проект по сохранению культуры семейских
В Бурятии реализуют проект по сохранению культуры семейских
Общество, 27.07.2022
В республике издадут сборник «Отец мой был природный пахарь»
Экипаж корвета «Алдар Цыденжапов» поздравили детсадовцы
Экипаж корвета «Алдар Цыденжапов» поздравили детсадовцы
Общество, 27.07.2022
Для дошкольников провели экскурсию и рассказали об истории корабля
Школу из Гусиноозёрска отметили на всероссийском футбольном фестивале
Школу из Гусиноозёрска отметили на всероссийском футбольном фестивале
Общество, 27.07.2022
Команда учреждения стала региональным победителем одной из номинаций
В парках Улан-Удэ устанавливают новые спортплощадки
В парках Улан-Удэ устанавливают новые спортплощадки
Общество, 27.07.2022
Спортивные комплексы смонтируют до начала осени
Шашист из Бурятии завоевал 2 медали чемпионата Сибири
Шашист из Бурятии завоевал 2 медали чемпионата Сибири
Общество, 27.07.2022
Александр Халтагаров стал призёром в быстрой и молниеносной программе соревнований
Супруги из Усть-Ордынского округа отметили «золотую свадьбу»
Супруги из Усть-Ордынского округа отметили «золотую свадьбу»
Общество, 27.07.2022
В Осинском районе чествовали юбиляров семейной жизни
В Байкальском прибое в Бурятии организовали движение под ж/д мостом
В Байкальском прибое в Бурятии организовали движение под ж/д мостом
Общество, 27.07.2022
Организовано две разноуровневые полосы движения
В Бурятии в новом сквере провалилась плитка
В Бурятии в новом сквере провалилась плитка
Общество, 27.07.2022
Обновлённый сквер в Гусиноозёрске не прошёл испытание дождём
В Бурятии медведи воруют лакомства у туристов
В Бурятии медведи воруют лакомства у туристов
Общество, 27.07.2022
Медведи бродят по берегам рек и озера Байкал
Депутат горсовета Вадим Бредний рассказал о выполненных наказах
Депутат горсовета Вадим Бредний рассказал о выполненных наказах
Общество, 27.07.2022
Вадим Бредний уже 13 лет представляет интересы жителей Шишковки
В образцах рыбы из Бурятии обнаружили паразитов
В образцах рыбы из Бурятии обнаружили паразитов
Общество, 27.07.2022
Специалисты исследовали образцы хищных рыб  
В Бурятии формируется именное подразделение контрактников «Байкал»
В Бурятии формируется именное подразделение контрактников «Байкал»
Общество, 27.07.2022
Военнослужащие будут обеспечиваться дополнительными гарантиями по решению правительства республики

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^