За сутки также выросло число госпитализированных
За минувшие сутки, 26 июля, коронавирус в Бурятии выявили у 25 человек.
Число заражённых постепенно увеличивается. Так, днём ранее сообщалось о 21 заболевших, ещё днём ранее – о 18.
В стационарах сейчас получают лечение 30 пациентов (+5 за сутки). В отделениях реанимации находится четверо больных (трое из которых старше 65 лет), на ИВЛ –один пожилой человек.
На амбулаторном лечении и под наблюдением находится 236 человек.
На утро 27 июля в Бурятии число случаев заражения коронавирусом достигло 137 748. Из них 44,4% (61 195) приходится на жителей Улан-Удэ.
За весь период выздоровели от коронавируса 134 445 пациента, в том числе за прошедшие сутки – 24.
Коронавирус унёс жизни 3037 человек. За минувшие сутки летальных случаев не зарегистрировано.
Число заболевших коронавирусом растёт в целом по России. Это происходит из-за новых более заразных, но менее агрессивных подвариантов штамма «омикрон».
- Учитывая ситуацию, которая, как мы и предполагали, как и прогнозировали, с приходом новых высококонтагиозных геновариантов коронавируса «омикрона», безусловно ситуация характеризуется увеличением общего количества заболевших, - заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Она также сообщила, что в РФ отмечается «совершенно незначительное» увеличение заполнение коечного фонда, передаёт «Интерфакс».
Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что в России отмечается увеличение в штаммовом составе доли новых подвариантов «омикрона» ВА.4 и ВА.5, для которых характерна большая заразность. При этом, как подчеркнули в ведомстве, существенное изменение числа тяжёлых случаев и госпитализаций из-за распространения новых подвариантов маловероятно. Введение каких-либо противоэпидемических ограничений в РФ на фоне роста числа новых случаев COVID-19 не требуется, отмечали в ведомстве.
В Бурятии растёт число заболевших коронавирусом
Общество, Фото:
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