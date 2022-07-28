Казаки Сибири соберутся в Иркутской области на фестиваль

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Фестиваль казачьей культуры «Братина» состоится в Тальцах 13-14 августа



С 13 по 14 августа в Иркутской области пройдёт фестиваль казачьей культуры Сибирского федерального округа «Братина». В нём примут участие делегации Алтайского и Красноярского краёв; республик Алтай, Тыва, Хакасия и Бурятия; Новосибирской, Омской, Томской, Кемеровской областей. Иркутскую область представят Усть-Илимск, Зима, Усолье-Сибирское, Ангарский ГО, Хомутовское МО, Иркутский, Киренский, Черемховский, Боханский, Братский и Куйтунский районы. Мероприятие проведут на территории архитектурно-этнографического музея «Тальцы».



— Фестиваль является одной из форм возрождения казачества, его культуры и обычаев, массового привлечения граждан к казачьему движению. Плюс ко всему — это площадка, где мы обмениваемся мнениями, как в Сибири казаки жили, как они живут сейчас, как развиваются. Это важно и значимо для такого большого пласта казачьей культуры и коллективов, которые почитают казачьи традиции. Мы будем смотреть репертуар именно сибирского казачества, потому что, если мы живём в Сибири и изучаем, продвигаем народные традиции, то мы должны и петь сибирскую традицию. Это касается и костюмов, и сценических образов. Всё это оценить ляжет на плечи наших уважаемых членов жюри, которые приедут к нам на два дня. Кроме конкурсной программы «Честны́е люди», члены жюри проведут мастер-классы, — пояснила директор Иркутского областного дома народного творчества Людмила Герда.



13 августа жители и гости Иркутской области смогут увидеть выступления казачьих коллективов и сольных исполнителей, принять участие в мастер-классах на открытии фестиваля и смотре-конкурсе казачьей культуры «Честны́е люди».



В рамках фестиваля состоится войсковой круг (собрание) Иркутского ВКО, приуроченный к 30-летию создания Иркутского казачьего войска с участием представителей совета при президенте Российской Федерации по делам казачества и атамана всероссийского казачьего общества Николая Долуды.



14 августа пройдёт форум «Сибирские казаки» на котором представители центров казачьей культуры, творческие коллективы и сольные исполнители, руководители (специалисты) органов управления культуры обменяются опытом. Особое внимание на форуме будет уделено секции по работе с казачьей молодёжью. Финалом фестиваля станет гала-концерт и награждение победителей смотра-конкурса «Честны́е люди», сообщает пресс-служба Иркутского областного дома народного творчества.



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