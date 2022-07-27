Леса не горят из-за дождей
За прошедшие сутки, 26 июля, возгораний в лесах Бурятии не было зарегистрировано. Об этом сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.
Из-за дождливой погоды леса также не горели 24 и 25 июля.
По данным ФБУ «Авиалесохрана», в России за прошедшие сутки действовало 103 лесных пожара на площади 23,3 тысячи га. В том числе проводились работы по тушению 35 пожаров на площади 7,4 тысячи га в Якутии. В Иркутской области тушили три лесных пожара на площади 227 га.
В Бурятии действует особый противопожарный режим. Вход в лес запрещён.
Обо всех возгораниях в лесу следует сообщать на горячую линию лесной охраны -20-44-44.
В Бурятии нет лесных пожаров
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
За сутки также выросло число госпитализированных
Леса не горят из-за дождей
В «мусорном» вопросе разбиралась прокуратура
Мужчину приговорили к ограничению свободы
Сборная республики сыграет с гостями из Красноярского и Алтайского краёв
Соревнования пройдут на Гусином озере
В регионе облачно с прояснением
Новая выставка откроется в музее имени Сампилова
Это игровой комплекс с площадкой для игры в волейбол и баскетбол, а также с зоной воркаута
Участвовать смогут и новички
Праздник состоится в парке имени Жанаева
В Тунке нашли редкие виды мха
В аймаке Баянхонгор зафиксирован абсолютный максимум температуры
Он временно закрывался на ремонт
Русский драмтеатр посетит с благотворительной акцией лагерь на Байкале