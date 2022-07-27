В Бурятии нет лесных пожаров

Леса не горят из-за дождей



За прошедшие сутки, 26 июля, возгораний в лесах Бурятии не было зарегистрировано. Об этом сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.



Из-за дождливой погоды леса также не горели 24 и 25 июля.



По данным ФБУ «Авиалесохрана», в России за прошедшие сутки действовало 103 лесных пожара на площади 23,3 тысячи га. В том числе проводились работы по тушению 35 пожаров на площади 7,4 тысячи га в Якутии. В Иркутской области тушили три лесных пожара на площади 227 га.



В Бурятии действует особый противопожарный режим. Вход в лес запрещён.



Обо всех возгораниях в лесу следует сообщать на горячую линию лесной охраны -20-44-44.



