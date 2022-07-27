В районе Бурятии через появятся площадки для мусорных контейнеров

В «мусорном» вопросе разбиралась прокуратура



Прокуратура Кижингинского района Бурятии выявила нарушение закона в сфере обращения с отходами производства и потребления.



Установлено, что в девяти муниципальных образованиях не созданы места для накопления твёрдых коммунальных отходов, что влечёт угрозу причинения вреда окружающей среде.



- В связи с этим прокуратура района обратилась в суд с исковыми заявлениями об обязании администраций девяти муниципалитетов района оборудовать места (площадки) накопления твёрдых коммунальных отходов на их территории. Хоринский районный суд требования прокурора удовлетворил, - сообщили в пресс-службе регионального надзорного органа.



Решения суда не вступили в законную силу.

