27 июля

26 июля

Популярное

В районе Бурятии через появятся площадки для мусорных контейнеров

В районе Бурятии через появятся площадки для мусорных контейнеров
Общество,  Фото:pixabay.com.
В «мусорном» вопросе разбиралась прокуратура

Прокуратура Кижингинского района Бурятии выявила нарушение закона в сфере обращения с отходами производства и потребления.

Установлено, что в девяти муниципальных образованиях не созданы места для накопления твёрдых коммунальных отходов, что влечёт угрозу причинения вреда окружающей среде.

- В связи с этим прокуратура района обратилась в суд с исковыми заявлениями об обязании администраций девяти муниципалитетов района оборудовать места (площадки) накопления твёрдых коммунальных отходов на их территории. Хоринский районный суд требования прокурора удовлетворил, - сообщили в пресс-службе регионального надзорного органа.

Решения суда не вступили в законную силу.
прокуратура

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии состоится кубок по ловле спиннингом с лодок
В Бурятии состоится кубок по ловле спиннингом с лодок
Общество, 27.07.2022
Соревнования пройдут на Гусином озере
В Улан-Удэ преимущественно без осадков
В Улан-Удэ преимущественно без осадков
Общество, 27.07.2022
В регионе облачно с прояснением
В Улан-Удэ покажут «Красоту, отражённую в фарфоре»
В Улан-Удэ покажут «Красоту, отражённую в фарфоре»
Общество, 26.07.2022
Новая выставка откроется в музее имени Сампилова
В райцентре Бурятии появился большой игровой комплекс
В райцентре Бурятии появился большой игровой комплекс
Общество, 26.07.2022
Это игровой комплекс с площадкой для игры в волейбол и баскетбол, а также с зоной воркаута
Улан-Удэ примет фестиваль здоровой еды и мороженого
Улан-Удэ примет фестиваль здоровой еды и мороженого
Общество, 26.07.2022
Праздник состоится в парке имени Жанаева
В нацпарке Бурятии посчитали редкие растения
В нацпарке Бурятии посчитали редкие растения
Общество, 26.07.2022
В Тунке нашли редкие виды мха
В Монголии рассказали о температурных рекордах июня
В Монголии рассказали о температурных рекордах июня
Общество, 26.07.2022
В аймаке Баянхонгор зафиксирован абсолютный максимум температуры
В Кяхте вновь заработал музей
В Кяхте вновь заработал музей
Общество, 26.07.2022
Он временно закрывался на ремонт
Театр из Улан-Удэ покажет представление детям ДНР и ЛНР
Театр из Улан-Удэ покажет представление детям ДНР и ЛНР
Общество, 26.07.2022
Русский драмтеатр посетит с благотворительной акцией лагерь на Байкале
В Бурятии создали инсталляции из байкальского мусора
В Бурятии создали инсталляции из байкальского мусора
Общество, 26.07.2022
На берегу Байкала провели фестиваль «Вечное искусство»
В Бурятии разыграли пляжный «Кубок Гусиного озера»
В Бурятии разыграли пляжный «Кубок Гусиного озера»
Общество, 26.07.2022
Победителем соревнований стали футболисты из Улан-Удэ
В Чите определили районы первоочередной газификации
В Чите определили районы первоочередной газификации
Общество, 26.07.2022
Финансирование на проектируемый газопровод увеличили до 7,4 млрд рублей
В селе Бурятии построят новую школу
В селе Бурятии построят новую школу
Общество, 26.07.2022
Одобрена проектная документация на строительство школы в Тарбагатайском районе

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^