Мужчину приговорили к ограничению свободы
40-летний житель Улан-Удэ признан виновным в использование поддельного документа.
В суде установлено, что мужчина работает в организации, предоставляющей коммунальные услуги населению. Горожанин относится к категории работников, подлежащих обязательной вакцинации. Не имея намерения проходить вакцинацию, в ноябре прошлого года он обратился к неустановленному лицу для приобретения поддельной медицинской справки. За подделку он заплатил три тысячи рублей. После этого мужчина предоставил справку по месту работы в качестве подлинной.
Суд назначил виновному наказание в виде шести месяцев ограничения свободы. Приговор вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Улан-удэнец, не желая вакцинироваться, подделал медсправку
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