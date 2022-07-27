Улан-удэнец, не желая вакцинироваться, подделал медсправку

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Мужчину приговорили к ограничению свободы



40-летний житель Улан-Удэ признан виновным в использование поддельного документа.



В суде установлено, что мужчина работает в организации, предоставляющей коммунальные услуги населению. Горожанин относится к категории работников, подлежащих обязательной вакцинации. Не имея намерения проходить вакцинацию, в ноябре прошлого года он обратился к неустановленному лицу для приобретения поддельной медицинской справки. За подделку он заплатил три тысячи рублей. После этого мужчина предоставил справку по месту работы в качестве подлинной.



Суд назначил виновному наказание в виде шести месяцев ограничения свободы. Приговор вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

