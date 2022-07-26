Это игровой комплекс с площадкой для игры в волейбол и баскетбол, а также с зоной воркаута
В посёлке Таксимо Муйского района Бурятии построили игровой комплекс для детей и взрослых.
Большой игровой комплекс с площадкой для игры в волейбол и баскетбол, а также с зоной воркаута появился в лесопарковой зоне по улице Северная, сообщает пресс-служба центра компетенций по вопросам горсреды Бурятии.
Игровой комплекс многофункциональный, что позволяет предложить не только детям, но и взрослым активный дворовой досуг, тренировки, совместные спортивные игры. Есть беседка, по периметру территории установлены лавочки, урны для мусора.
- Считаю, что нам очень повезло, что наш микрорайон благоустроен данным комплексом, у меня двое сыновей, и мы часто посещаем данный игровой комплекс, очень довольны, раньше на его месте был просто ничем не примечательный участок леса, а сейчас красивый, современный и комфортный игровой комплекс, - поделилась местная жительница Татьяна.
На будущий год планируется благоустройство ещё одной общественной территории - парк «Таксимо». Дизайн-проект парка проходит процедуру согласования.
В райцентре Бурятии появился большой игровой комплекс
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