В Улан-Удэ преимущественно без осадков

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В регионе облачно с прояснением



По данным Бурятского гидрометцентра, 27 июля, по республике облачно с прояснением, местами дожди, по северной половине сильные дожди. Ветер северо-западный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с. Температура днём +20,+25, при дожде +12,+17.



В Улан-Удэ преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура днём +21,+23.





