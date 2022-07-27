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В Улан-Удэ преимущественно без осадков

В Улан-Удэ преимущественно без осадков
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В регионе облачно с прояснением

По данным Бурятского гидрометцентра, 27 июля, по республике облачно с прояснением, местами дожди, по северной половине сильные дожди. Ветер северо-западный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с. Температура днём +20,+25, при дожде +12,+17.

В Улан-Удэ преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура днём +21,+23.


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