В регионе облачно с прояснением
По данным Бурятского гидрометцентра, 27 июля, по республике облачно с прояснением, местами дожди, по северной половине сильные дожди. Ветер северо-западный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с. Температура днём +20,+25, при дожде +12,+17.
В Улан-Удэ преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура днём +21,+23.
В Улан-Удэ преимущественно без осадков
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