Русский драмтеатр посетит с благотворительной акцией лагерь на Байкале
Артисты государственного Русского драматического театра имени Н.А. Бестужева покажут представления для детей из ДНР и ЛНР. Ребята приехали в Бурятию и отдыхают в лагере на Байкале.
12 августа в лагере пройдёт интерактивное представление в театре зайцев «Пушистый балаганчик» (6+) и моноспектакль «Наташина мечта» (12+). Также в рамках акции актриса и режиссёр театра Надежда Разуваева проведёт для детей мастер-класс по театральному искусству.
В акции примут участие: Скосырская О., .Брагин Н., .Белькова Е., Турушева А., Бузунов И., Разуваева Н., Шишмарев С., Соболев О., Брагина Ю., Путилова И., Паньков А., Паньков В., Трунова Е. и Чимитова С, сообщает пресс-служба Русского драмтеатра.
Театр из Улан-Удэ покажет представление детям ДНР и ЛНР
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
На берегу Байкала провели фестиваль «Вечное искусство»
Она посвящена юбилею Иркутской области
Победителем соревнований стали футболисты из Улан-Удэ
Финансирование на проектируемый газопровод увеличили до 7,4 млрд рублей
Одобрена проектная документация на строительство школы в Тарбагатайском районе
Также певец выступит в Иркутске
Главные призы «Алтарганы» вручили на торжественной церемонии закрытия
В регионе будет создана ТТП «Катангская»
Делегация республики успешно выступила на международном фестивале
Закупка автобусов стала первым шагом в пополнении городского автопарка
Вблизи школ идёт работа по организации улично-дорожной сети
Видео с двойной радугой активно распространяется в телеграм-каналах
Разрешения на посещение маршрута будут выдавать с сегодняшнего дня
Улан-Удэ занял в рейтинге 62 место из 63-х
Конфликт между змеей и человеком, как правило, возникает по вине последнего