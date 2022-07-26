Театр из Улан-Удэ покажет представление детям ДНР и ЛНР

Русский драмтеатр посетит с благотворительной акцией лагерь на Байкале



Артисты государственного Русского драматического театра имени Н.А. Бестужева покажут представления для детей из ДНР и ЛНР. Ребята приехали в Бурятию и отдыхают в лагере на Байкале.



12 августа в лагере пройдёт интерактивное представление в театре зайцев «Пушистый балаганчик» (6+) и моноспектакль «Наташина мечта» (12+). Также в рамках акции актриса и режиссёр театра Надежда Разуваева проведёт для детей мастер-класс по театральному искусству.



В акции примут участие: Скосырская О., .Брагин Н., .Белькова Е., Турушева А., Бузунов И., Разуваева Н., Шишмарев С., Соболев О., Брагина Ю., Путилова И., Паньков А., Паньков В., Трунова Е. и Чимитова С, сообщает пресс-служба Русского драмтеатра.

