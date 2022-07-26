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В Улан-Удэ пройдёт этап чемпионата по кантри-кроссу

В Улан-Удэ пройдёт этап чемпионата по кантри-кроссу
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Участвовать смогут и новички

В окрестностях Улан-Удэ пройдёт третий этап чемпионата Бурятии по кантри-кроссу. Соревнования состоятся 30 июля в Октябрьском районе (51°47’17,8” с.ш., 107°38’37,6” в.д.). Начало регистрации в 10:00.

- В эту субботу на нашей софтовой трассе гонка! Трек очень лёгкий, доступен всем, даже для питбайков, лютой жести как в том году, нет, - сообщает спортивно-технический клуб «МотоБокс».

Будет отдельный класс «Новички» для начинающих райдеров, поэтому приглашаются абсолютно все.

Возрастное ограничение 18+
мотоспорт спорт Бурятия чемпионат Бурятии чемпионат кантри-кросс

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