Двойную радугу запечатлели над Иволгинским дацаном в Бурятии

Бывший замминистра спорта Бурятии, а ныне тренер по ораторскому мастерству, директор турфирмы Эрдэни Дымчиков запечатлел двойную радугу в Иволгинском дацане. Видео появилось в Telegram-канале «Весь Улан-Удэ».- Две полные радуги в Иволгинском дацане, - говорится в сообщении.

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