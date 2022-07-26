Двойную радугу запечатлели над Иволгинским дацаном в Бурятии

Видео с двойной радугой активно распространяется в телеграм-каналах
Бывший замминистра спорта Бурятии, а ныне тренер по ораторскому мастерству, директор турфирмы Эрдэни Дымчиков запечатлел двойную радугу в Иволгинском дацане. Видео появилось в Telegram-канале «Весь Улан-Удэ».
- Две полные радуги в Иволгинском дацане, - говорится в сообщении.
Радуга образуется при освещении ярким источником света множества водяных капель (дождя или тумана). Двойная радуга происходит, когда свет отражён в каплях дважды. Это значит, что в результате преломления света видны два отражения. Явление это нечастое. Бывает даже и третье отражение, то есть третья радуга, но это и вовсе крайне редкое явление.
Как сообщал «Байкал-Daily», в 2020 году двойная радуга появлялась на озере Гусиное в Селенгинском районе
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Ещё годом ранее, в Забайкальском нацпарке в Бурятии запечатлели белую радугу
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Видео с двойной радугой активно распространяется в телеграм-каналах
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