Соревнования пройдут на Гусином озере
В Бурятии с 6 по 7 августа разыграют кубок республики по ловле спиннингом с лодок. Соревнования проведут с 8:00 утра в Селенгинском районе Бурятии, на озере Гусиное, в местности Цайдам.
К участию в соревновании допускаются спортсмены муниципальных образований Бурятии и других регионов, рыболовно-спортивных обществ и организаций, клубов и обществ охотников и рыболовов, а также все свободно заявленные рыболовы. Возраст спортсменов – не моложе 18 лет. Турнир проводится в два тура (один тур в день).
Заявки участников подаются до 4 августа включительно. Можно будет зарегистрироваться на месте соревнований 6 августа до команды «Старт».
Команды, занявшие призовые места награждаются грамотами, медалями, кубками и призами. Каждому участнику соревнований вручается памятный значок и наклейка с символикой турнира, сообщает федерация рыболовного спорта РБ.
Программа соревнований
6 августа
8:00 - Сбор и регистрация участников в месте проведения соревнований
9:00 - Жеребьёвка старта моторных лодок
9:30 - Сигнал «Сбор участников соревнований». Построение участников, перекличка, объявление регламента соревнований
10:00 - Сигнал «Приготовиться»
10:10 - Сигнал «Старт лодок» согласно жеребьёвки
15:10 - Сигнал «Финиш»
15:15–16:00 - Взвешивание. Подведение итогов первого тура
7 августа
7:00 - Сбор и регистрация участников в месте проведения соревнований
7:30 - Жеребьёвка старта моторных лодок
8:00 - Сигнал «Сбор участников соревнований». Построение участников, перекличка, объявление регламента соревнований
8:15 - Сигнал «Приготовиться»
8:30 - Сигнал «Старт лодок» согласно жеребьёвки
13:30 - Сигнал «Финиш»
13:15 –14:30 - Взвешивание. Подведение итогов второго тура
15:15 -Построение участников, награждение победителей
16:00 - Отъезд участников
Возрастное ограничение 0+
В Бурятии состоится кубок по ловле спиннингом с лодок
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