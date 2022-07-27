В Бурятии состоится кубок по ловле спиннингом с лодок

Соревнования пройдут на Гусином озере



В Бурятии с 6 по 7 августа разыграют кубок республики по ловле спиннингом с лодок. Соревнования проведут с 8:00 утра в Селенгинском районе Бурятии, на озере Гусиное, в местности Цайдам.



К участию в соревновании допускаются спортсмены муниципальных образований Бурятии и других регионов, рыболовно-спортивных обществ и организаций, клубов и обществ охотников и рыболовов, а также все свободно заявленные рыболовы. Возраст спортсменов – не моложе 18 лет. Турнир проводится в два тура (один тур в день).



Заявки участников подаются до 4 августа включительно. Можно будет зарегистрироваться на месте соревнований 6 августа до команды «Старт».



Команды, занявшие призовые места награждаются грамотами, медалями, кубками и призами. Каждому участнику соревнований вручается памятный значок и наклейка с символикой турнира, сообщает федерация рыболовного спорта РБ.



Программа соревнований



6 августа

8:00 - Сбор и регистрация участников в месте проведения соревнований

9:00 - Жеребьёвка старта моторных лодок

9:30 - Сигнал «Сбор участников соревнований». Построение участников, перекличка, объявление регламента соревнований

10:00 - Сигнал «Приготовиться»

10:10 - Сигнал «Старт лодок» согласно жеребьёвки

15:10 - Сигнал «Финиш»

15:15–16:00 - Взвешивание. Подведение итогов первого тура



7 августа

7:00 - Сбор и регистрация участников в месте проведения соревнований

7:30 - Жеребьёвка старта моторных лодок

8:00 - Сигнал «Сбор участников соревнований». Построение участников, перекличка, объявление регламента соревнований

8:15 - Сигнал «Приготовиться»

8:30 - Сигнал «Старт лодок» согласно жеребьёвки

13:30 - Сигнал «Финиш»

13:15 –14:30 - Взвешивание. Подведение итогов второго тура

15:15 -Построение участников, награждение победителей

16:00 - Отъезд участников



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