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В Улан-Удэ к строящимся школам обустроят подъездные пути

В Улан-Удэ к строящимся школам обустроят подъездные пути
Общество,  Фото:управление по информационной политике Улан-Удэ
Вблизи школ идёт работа по организации улично-дорожной сети

В Улан-Удэ идёт строительство четырёх школ в рамках концессионных соглашений с ВЭБ.РФ. По нацпроекту «Образование» возводится новый корпус к школе № 32. По поручению главы Бурятии в администрации города идёт работа по организации улично-дорожной сети вблизи новых школ.

Подъездные пути будут построены к школе на 360 мест в микрорайоне Забайкальский, к новым корпусам на 250 мест школ №32 и №19, к школам на 354 места в 103 микрорайоне и на 450 мест в 102 микрорайоне.

К школе №32 на улице Жердева будет организована подъездная дорога протяжённостью 500 метров с устройством тротуара и парковки на 30 машиномест.

- Обратите внимание на парковочные места, мы привыкли делать стоянку прямо «под дверью». Если стоянка будет снесена на метров 200-300 – это нормально. Главное, нам нужно сделать хорошие и безопасные тротуары от стоянки до дверей школы, - сказал мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.

Тротуары обеспечат подход к школе с двух сторон стадиона у основного корпуса школы.

В микрорайоне Забайкальский помимо школы, есть и новый детский сад «Ёлочка» - дорога к учреждениям необходима. Определён участок дороги протяжённостью 740 метров.

- Мы запроектировались, объект включён в нацпроект «Безопасные качественные дороги» на 2023 год. Сейчас ведём подготовку к конкурсной процедуре, чтобы подрядчик был определён уже в этом году, - сообщил и.о. председателя комитета по строительству Зана Тумуров.

К новому корпусу школы №19 планируется построить дорогу протяжённостью 340 метров, обустроить тротуарные дорожки и парковку на 30 машиномест.

Идёт разработка проектно-сметных документаций на строительство подъездных путей к школам в 103 и 102 микрорайонах.

Источники финансирования будут определяться после разработки проектов и получения результатов государственных экспертиз.

Строительство четырёх новых образовательных учреждений идёт в рамках государственно-частного партнёрства с ВЭБ.РФ - государственным инвестиционным банком, финансирующим проекты развития экономики страны. Об этом сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.

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