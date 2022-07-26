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В Кяхте вновь заработал музей

В Кяхте вновь заработал музей
Общество, 
Он временно закрывался на ремонт

В Бурятии после ремонта начал свою работу Кяхтинский краеведческий музей имени академика В.А. Обручева. Учреждение было закрыто с 13 июня в связи с проведением ремонтных работ по замене окон, сообщает администрация музея.

Напомним, что окна здесь меняли впервые за 132 года существования музея. 137 окон должны были обновить с сохранением архитектурного ансамбля.

Всего на ремонт Кяхтинского краеведческого музея было выделено из федерального и республиканского бюджетов 11 млн 160 тысяч рублей. Помимо замены окон, делался косметический ремонт фасада и внутренних помещений.
Бурятия Кяхта музей ремонт

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