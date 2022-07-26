В аймаке Баянхонгор зафиксирован абсолютный максимум температуры
В Монголии в июне этого года абсолютная максимальная температура +40,3 градуса зафиксирована в сомоне Шинэжист аймака Баянхонгор, а абсолютная минимальная температура –6 градусов – в сомоне Цэцэн-Уул аймака Завхан.
По данным национального агентства по метеорологии и мониторингу окружающей среды, максимальное количество осадков в июне достигло 195,2 мм в сомоне Дадал аймака Хэнтий.
Абсолютная максимальная скорость ветра 31 м/с зафиксирована в сомоне Хэрлэн аймака Хэнтий, сообщает новостное агентство «Монцамэ».
В Монголии рассказали о температурных рекордах июня
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