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В Бурятии продолжается набор на военную службу по контракту

В Бурятии продолжается набор на военную службу по контракту
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Контрактникам единовременно выплачивается материальная помощь из бюджета республики

Пунктом отбора на военную службу по контракту производится набор граждан, пребывающих в запасе, ранее проходивших военную службу, а также граждан, годных к военной службе по состоянию здоровья, но ранее не служивших, в возрасте до 50 лет.

- Военная служба по контракту – это достойный стабильный заработок, социальные льготы и гарантии, жилищное и пенсионное обеспечение, бесплатный проезд к месту проведения отпуска в любой точке России для себя и членов семьи, право на получение ежегодной материальной помощи в размере одного оклада, служебное жильё на время службы или денежная компенсация за наём жилья, бесплатное медицинское обеспечение, а также возможность проявить свои истинно мужские качества защитника Родины, - сообщили в пункте отбора.

Желающие могут принять участие в специальной военной операции, получая при этом повышенное ежемесячное денежное довольствие.

Организован упрощённый порядок оформления документов и прохождения медицинского освидетельствования, срок контракта от 3 месяцев.

При призыве на военную службу по контракту единовременно выплачивается материальная помощь в размере 100000 рублей из бюджета Республики Бурятия.

Требования:
- по уровню образования: не ниже основного общего;
- по состоянию здоровья: «А» - годен, «Б» - годен с незначительными ограничениями;
- о возрасту: от 18 лет до 50;
- по результатам профессионального психологического отбора: не ниже третьей категории;
- по уровню физической подготовленности: необходимо выполнение минимальных требований в трёх упражнениях (на силу, быстроту, выносливость).

Обращаться в пункт отбора на военную службу по контракту: ул. Боевая, 7Б. Телефон дежурного: 33-42-67.

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