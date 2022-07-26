В Бурятии продолжается набор на военную службу по контракту

Контрактникам единовременно выплачивается материальная помощь из бюджета республики



Пунктом отбора на военную службу по контракту производится набор граждан, пребывающих в запасе, ранее проходивших военную службу, а также граждан, годных к военной службе по состоянию здоровья, но ранее не служивших, в возрасте до 50 лет.



- Военная служба по контракту – это достойный стабильный заработок, социальные льготы и гарантии, жилищное и пенсионное обеспечение, бесплатный проезд к месту проведения отпуска в любой точке России для себя и членов семьи, право на получение ежегодной материальной помощи в размере одного оклада, служебное жильё на время службы или денежная компенсация за наём жилья, бесплатное медицинское обеспечение, а также возможность проявить свои истинно мужские качества защитника Родины, - сообщили в пункте отбора.



Желающие могут принять участие в специальной военной операции, получая при этом повышенное ежемесячное денежное довольствие.



Организован упрощённый порядок оформления документов и прохождения медицинского освидетельствования, срок контракта от 3 месяцев.



При призыве на военную службу по контракту единовременно выплачивается материальная помощь в размере 100000 рублей из бюджета Республики Бурятия.



Требования:

- по уровню образования: не ниже основного общего;

- по состоянию здоровья: «А» - годен, «Б» - годен с незначительными ограничениями;

- о возрасту: от 18 лет до 50;

- по результатам профессионального психологического отбора: не ниже третьей категории;

- по уровню физической подготовленности: необходимо выполнение минимальных требований в трёх упражнениях (на силу, быстроту, выносливость).



Обращаться в пункт отбора на военную службу по контракту: ул. Боевая, 7Б. Телефон дежурного: 33-42-67.



