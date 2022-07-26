Прокуратура начала проверку
В некоторых домах города Краснокаменск в Забайкальском крае не отключили горячую воду, согласно графику ремонта теплосетей. Местным жителям сказали, что это связано с нехваткой материалов, из-за чего ремонта теплосетей может не быть. О произошедшем рассказало местное издание «Чита.Ру». Проверку начала прокуратура Забайкальского края.
- В ходе проверки представители надзорного ведомства установят, действительно ли проводился ремонт теплосетей, оценят степень подготовки соответствующих объектов ЖКХ к предстоящему отопительному периоду, - сообщили в пресс-службе регионального надзорного органа.
В случае выявления нарушений для их устранения будут приняты меры прокурорского реагирования.
В Забайкалье не начали в срок ремонт теплосетей из-за нехватки материалов
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