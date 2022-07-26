В Бурятии создали инсталляции из байкальского мусора

23 и 24 июля в селе Максимиха Баргузинского района Бурятии прошёл первый фестиваль инсталляций «Вечное искусство». Все работы художники создали из мусора, который собрали на берегах Баргузинского залива. После фестиваля художественные инсталляции остались в постоянной экспозиции местной арт-резиденции.Кроме этого, гости фестиваля смогли поучаствовать в мастер-классах и лекциях, посмотрели документальный фильм о создании инсталляций из мусора, послушали музыкальный концерт от школы искусств «Сила музыки».Организаторами фестиваля на Байкале выступили художники Анна Назарова и Артём Маганов, сообщает пресс-служба министерства туризма РБ.