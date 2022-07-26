На берегу Байкала провели фестиваль «Вечное искусство»
23 и 24 июля в селе Максимиха Баргузинского района Бурятии прошёл первый фестиваль инсталляций «Вечное искусство». Все работы художники создали из мусора, который собрали на берегах Баргузинского залива. После фестиваля художественные инсталляции остались в постоянной экспозиции местной арт-резиденции.
Кроме этого, гости фестиваля смогли поучаствовать в мастер-классах и лекциях, посмотрели документальный фильм о создании инсталляций из мусора, послушали музыкальный концерт от школы искусств «Сила музыки».
Организаторами фестиваля на Байкале выступили художники Анна Назарова и Артём Маганов, сообщает пресс-служба министерства туризма РБ.
В Бурятии создали инсталляции из байкальского мусора
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Он временно закрывался на ремонт
Русский драмтеатр посетит с благотворительной акцией лагерь на Байкале
На берегу Байкала провели фестиваль «Вечное искусство»
Она посвящена юбилею Иркутской области
Победителем соревнований стали футболисты из Улан-Удэ
Финансирование на проектируемый газопровод увеличили до 7,4 млрд рублей
Одобрена проектная документация на строительство школы в Тарбагатайском районе
Также певец выступит в Иркутске
Главные призы «Алтарганы» вручили на торжественной церемонии закрытия
В регионе будет создана ТТП «Катангская»
Делегация республики успешно выступила на международном фестивале
Закупка автобусов стала первым шагом в пополнении городского автопарка
Вблизи школ идёт работа по организации улично-дорожной сети
Видео с двойной радугой активно распространяется в телеграм-каналах
Разрешения на посещение маршрута будут выдавать с сегодняшнего дня