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В отдалённых микрорайонах Улан-Удэ становится светлее

В отдалённых микрорайонах Улан-Удэ становится светлее
Общество,  Фото:управление по информационной политике Улан-Удэ
Этим летом электрики проведут наружное освещение на 100 объектах в городе

Новые фонари в микрорайоне Исток города Улан-Удэ теперь освещают улицы Бастионная и Бесконечная – 28 светодиодных, энергосберегающих фонарей установили специалисты МБУ «Горсвет». Раньше в микрорайоне наружного освещения не было совсем, сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.

Более 90 наказов жителей мэру Улан-Удэ Игорю Шутенкову касались именно освещения отдалённых микрорайонов города. За три года проведены работы на 58 объектах.

Этим летом городские электрики проведут наружное освещение на 100 объектах. В настоящее время в Улан-Удэ выполнены работы на 41 объекте: ул. Левитана, Огуречная, Минина и других. В Истоке светлее станет ещё на трёх улицах: Стольная, Былинная и Перепелиная.

– Живу в Истоке с 2002 года. Было темно, страшно ходить вечерами. Детей одних не отпускала, вместе ходили. В прошлом году нам сделали освещение. Стало гораздо комфортнее и светлее, – рассказала местная жительница Ирина Чагдурова.

100 новых светильников уже установили и в микрорайоне Забайкальский. Здесь специалисты провели 2850 метров самонесущего изолированного провода на четырёх улицах. Раньше наружного освещения на улицах также, как в Истоке, не было.

Отметим, большая часть наказов мэру города касалась сферы благоустройства и создания комфортной городской среды. 1289 наказов исполнены, оставшиеся 106 наказов будут реализованы в 2022-2024 годах. Все поступившие наказы были объединены и сгруппированы по темам. Повторяющиеся наказы были оформлены как один.

– Оставшиеся 106 наказов будут включены в муниципальные программы. До конца месяца мы должны получить свод – стоимостное выражение каждого нереализованного наказа для распределения в бюджеты 2023-2024 годов, либо в проект «Народный бюджет» следующего года, – отметил председатель проектно-аналитического комитета Вадим Имидеев.

Улан-Удэ администрацияУУ освещение

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