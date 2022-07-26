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Дима Билан приедет с концертом в Улан-Удэ

Дима Билан приедет с концертом в Улан-Удэ
Общество,  Фото:официальная страница Димы Билана
Также певец выступит в Иркутске

Российский певец, победитель «Евровидения» 2008 года Дима Билан выступит с концертом в Улан-Удэ в рамках своего гастрольного тура по городам Сибири. Шоу состоится в физкультурно-спортивном комплексе 28 сентября.

Перед этим певец споёт для своих поклонников в Иркутске. Концерт пройдёт 26 сентября в дворце спорта «Труд», сообщается на официальной странице артиста.

Напомним, что последний раз Билан приезжал в Улан-Удэ с гастролями в октябре 2018 года. Весной 2021 года он посетил Ольхон, где научился «бурханить» по бурятским обычаям.

Возрастное ограничение 6+
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