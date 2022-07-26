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21 дом в Улан-Удэ остался до вечера без холодной воды

21 дом в Улан-Удэ остался до вечера без холодной воды
Общество,  Фото:pixabay.com
Отключение коснулось улиц Тобольская и Жердева

Сегодня, 26 июля, в Улан-Удэ отключили холодную воду в 21 многоквартирном доме. Причина – подключение к сетям строящегося жилого дома.

С 08:30 прекращена подача холодного водоснабжения жителям ул. Тобольская 39, 40, 41, 43, 45, 47, 49, 57, 61, 63а; ул. Жердева 40, 40а, 40б, 42б, 46, 48, 52, 54, 56, 56а, 56/2.

Холодной воды не будет до 20:00. 
отключение воды

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