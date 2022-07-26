Летальных случаев за сутки не зарегистрировано
В Бурятии за минувшие сутки, 25 июля, коронавирус выявили у 21 человека.
В стационарах сегодня получают лечение 25 пациентов. Из них пятеро лежат в отделениях реанимации (один пенсионер на ИВЛ).
Для лечения пациентов с COVID-19 сейчас перепрофилировано 35 коек.
На амбулаторном лечении и под наблюдением находится 240 человек.
На утро 26 июля общее число случаев заражений COVID-19 достигло 137 723. Из них 44% (61 179) приходится на жителей Улан-Удэ.
Выздоровели от ковида за всё время 134 421 пациент, в том числе за прошедшие сутки семь человек.
С начала пандемии коронавирус унёс жизни 3037 человек. За прошедшие сутки летальных случаев не зарегистрировано.
Как сообщал «Байкал-Daily», в последние две недели, с середины июля, заболеваемость коронавирусом начала расти. Заболеваемость выросла в 1,6 раза во всех возрастных группах. С 21 июля возобновил работу республиканский оперштаб по борьбе с коронавирусом.
Специалисты призывают вовремя ревакцинироваться. Накануне заместитель министра здравоохранения Бурятии Валерий Амагыров рассказал, что все, кто сейчас лежит в больницах, более чем на полгода пропустили срок ревакцинации.
В Бурятии коронавирусом заболел ещё 21 человек
Общество, Фото:
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