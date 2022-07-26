На данный момент есть потребность в I и III группах крови
В Улан-Удэ станция переливания крови приглашает доноров всех групп крови.
- Для обеспечения лечебных учреждений республики донорской кровью и её компонентами, необходимо постоянное пополнение запасов крови, - пояснили медики.
На данный момент есть потребность в I и III группах крови.
Доноров ждут с понедельника по пятницу с 8:00 до 13:00. Отметим, 6 августа на станции переливания крови будет рабочая суббота.
Важно:
⁃ После вакцинации от коронавирусной инфекции отвод от донорства составляет 30 дней;
⁃ Отвод от донорства после перенесённой коронавирусной инфекции составляет 30 дней;
⁃ Перед донацией необходимо соблюдать диету.
Улан-удэнцев призывают сдать кровь
Общество, Фото:
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