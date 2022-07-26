Улан-удэнцев призывают сдать кровь

На данный момент есть потребность в I и III группах крови



В Улан-Удэ станция переливания крови приглашает доноров всех групп крови.



- Для обеспечения лечебных учреждений республики донорской кровью и её компонентами, необходимо постоянное пополнение запасов крови, - пояснили медики.



На данный момент есть потребность в I и III группах крови.



Доноров ждут с понедельника по пятницу с 8:00 до 13:00. Отметим, 6 августа на станции переливания крови будет рабочая суббота.



Важно:



⁃ После вакцинации от коронавирусной инфекции отвод от донорства составляет 30 дней;

⁃ Отвод от донорства после перенесённой коронавирусной инфекции составляет 30 дней;

⁃ Перед донацией необходимо соблюдать диету.





