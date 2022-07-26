В Бурятии разыграли пляжный «Кубок Гусиного озера»

Общество, Фото: администрация Селенгинского района

Победителем соревнований стали футболисты из Улан-Удэ



24 и 25 июля в Бурятии впервые прошёл турнир по пляжному футболу «Кубок Гусиного озера». Соревнования проводились на побережье озера Гусиное. В турнире приняли участие команды из районов республики, города Братск Иркутской области и Узбекистана.



- Отличием пляжного футбола является его продолжительность матчей: три тайма по 12 минут каждый и то, что на игровом поле участники матча ведут игру на песке без обуви, - сообщает пресс-служба администрации Селенгинского района.



Соревнования проходили в два этапа: групповой и финальный. Финальный этап проходил по системе плей-офф.



Открыли турнир команды «Тамча» и «Улан-Удэ Сити» со счётом 2:9. Первый гол забила команда «Улан-Удэ Сити»: Дмитрий Михайлов открыл счёт незабываемым голом – в дальнейшем его признали лучшим игроком.



В финал вышли команды «Улан-Удэ Сити», «Арарат», «Навбахор-2» и «Восток». По итогам матчей третье место заняла команда «Восток», представляющая Улан-Удэнский авиастроительный завод. Серебряными призёрами стали уроженцы Узбекистана из команды «Навбахор-2». Обладателями кубка и победителями соревнований стала столичная команда «Улан-Удэ Сити».



Лучшим вратарём был признан Амирхонов Руслан из команды «Навбахор-2». Звание лучшего бомбардира получил Ахназарян Айк, представляющий команду города Гусиноозёрск «Арарат». В сумме он забил 12 голов. Лучшим игроком турнира стал Михайлов Дмитрий из команды «Улан-Удэ Сити».

