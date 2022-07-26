В Улан-Удэ покажут «Красоту, отражённую в фарфоре»

Общество, Фото: национальный музей РБ

Новая выставка откроется в музее имени Сампилова



С 5 августа в Улан-Удэ начнёт работать выставка «Красота, отражённая в фарфоре». Она будет посвящена 70-летию со дня рождения заслуженного художника Республики Бурятия Рыгземы Жимбиевой. Экспозицию можно будет увидеть в художественном музее имени Ц.С. Сампилова.



- Рыгзема Жимбиева – первая бурятская керамистка, советский и российский художник, график, заслуженный художник Республики Бурятия, член Союза художников СССР и России. Её фарфор отличается новым подходом к утилитарным вещам. Как дизайнер она продумывает функциональную целесообразность вещи и красоту его формы. При этом форма у неё современна в своей максимальной приближённости к геометрическим объёмам, но не сухая, а скульптурная, уникальная по своей пластичной организации, - сообщает пресс-служба национального музея РБ.



Художница родилась 14 мая 1952 года в Москве, в семье бурятского писателя, члена союза писателей СССР Цыденжапа Жимбиева и Тамары Бабушкиной, хормейстера по образованию. Училась в школе с углублённым изучением бурятского языка. В 1967 году в возрасте 15 лет поступила в Иркутское художественное училище на отделение керамики. В 1971 году после окончания Иркутского училища она приняла участие в создании керамического производства на сувенирной фабрике в Улан-Удэ. Здесь Рыгзэма Цыденжаповна выполнила свои первые работы в шамоте – декоративные панно «Национальные бурятские танцы». Однако окончательно творческая личность художницы сложилась в годы учёбы в Москве в высшей художественно-промышленной академии имени С.Г. Строганова (1975-1980).



- Моя профессия – художник декоративно-прикладного искусства. Я создавала пластические композиции на разных заводах страны, выпускающих фарфоровую продукцию. Каждый раз, когда приступаю к созданию нового, я думаю, прежде всего, о том, чтобы наряду с функциональностью и востребованностью оно привносило в этот мир красоту. Создание произведений на уровне мировых стандартов, достойных стать музейной ценностью – смысл существования художника, – заявляет Рыгзема Жимбиева.



На выставке будут представлены более 40 работ, среди которых сервизы, декоративные композиции, исполненные в керамике, фарфоре и фаянсе.



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