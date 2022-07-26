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В Бурятии перестали гореть леса

В Бурятии перестали гореть леса
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Патрулирование лесов продолжается

На фоне дождливой погоды в Бурятии перестали гореть леса. За прошедшие сутки, 25 июля, лесных пожаров в республике не зарегистрировано, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства. Не было возгораний и днём ранее, 24 июля.

Несмотря на стабильную лесопожарную обстановку, специалисты лесного хозяйства, сотрудники МЧС и МВД патрулируют леса. С начала года выявлено более 2800 нарушений правил пожарной безопасности, рассмотрено почти 1400 административных дел. Сумма наложенных штрафов превысила 3,4 млн рублей.

В республике действует особый противопожарный режим. Доступ в лес запрещён. Несоблюдение правил пожарной безопасности влечет наложение штрафа от 40 тысяч рублей.

Обо всех возгораниях в лесу следует сообщать на горячую линию лесной охраны 20-44-44.

лесные пожары

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