Патрулирование лесов продолжается
На фоне дождливой погоды в Бурятии перестали гореть леса. За прошедшие сутки, 25 июля, лесных пожаров в республике не зарегистрировано, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства. Не было возгораний и днём ранее, 24 июля.
Несмотря на стабильную лесопожарную обстановку, специалисты лесного хозяйства, сотрудники МЧС и МВД патрулируют леса. С начала года выявлено более 2800 нарушений правил пожарной безопасности, рассмотрено почти 1400 административных дел. Сумма наложенных штрафов превысила 3,4 млн рублей.
В республике действует особый противопожарный режим. Доступ в лес запрещён. Несоблюдение правил пожарной безопасности влечет наложение штрафа от 40 тысяч рублей.
Обо всех возгораниях в лесу следует сообщать на горячую линию лесной охраны 20-44-44.
В Бурятии перестали гореть леса
Общество, Фото:
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