Жительнице Бурятии с ошибкой посчитали стаж для выхода на пенсию

Сельчанка обратилась за помощью в прокуратуру
Как выяснила прокурорская проверка, пенсионный орган отказал жительнице Баргузинского района в установлении досрочной пенсии по достижении возраста 50 лет. Отказ связан с недостаточностью стажа работы в районах, приравнённых к районам Крайнего Севера.
Женщина обратилась в прокуратуру.
Прокурор предъявил в суд исковое заявление о понуждении включить в страховой стаж сельчанки период работы в колхозе, назначить досрочную страховую пенсию по старости.
- В ходе судебного заседания прокурором суду предоставлены архивные документы и выписки из лицевых счетов похозяйственных книг, подтверждающие периоды работы заявительницы в колхозе «Улюнский» с 1989 по 2003 годы. Советский районный суд Улан-Удэ требования прокурора удовлетворил, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Решение суда вступило в законную силу.
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