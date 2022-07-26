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Жительнице Бурятии с ошибкой посчитали стаж для выхода на пенсию

Жительнице Бурятии с ошибкой посчитали стаж для выхода на пенсию
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Сельчанка обратилась за помощью в прокуратуру

Как выяснила прокурорская проверка, пенсионный орган отказал жительнице Баргузинского района в установлении досрочной пенсии по достижении возраста 50 лет. Отказ связан с недостаточностью стажа работы в районах, приравнённых к районам Крайнего Севера.

Женщина обратилась в прокуратуру.

Прокурор предъявил в суд исковое заявление о понуждении включить в страховой стаж сельчанки период работы в колхозе, назначить досрочную страховую пенсию по старости.

- В ходе судебного заседания прокурором суду предоставлены архивные документы и выписки из лицевых счетов похозяйственных книг, подтверждающие периоды работы заявительницы в колхозе «Улюнский» с 1989 по 2003 годы. Советский районный суд Улан-Удэ требования прокурора удовлетворил, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Решение суда вступило в законную силу.
прокуратура пенсионеры

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