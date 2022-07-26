Жительнице Бурятии с ошибкой посчитали стаж для выхода на пенсию

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Сельчанка обратилась за помощью в прокуратуру



Как выяснила прокурорская проверка, пенсионный орган отказал жительнице Баргузинского района в установлении досрочной пенсии по достижении возраста 50 лет. Отказ связан с недостаточностью стажа работы в районах, приравнённых к районам Крайнего Севера.



Женщина обратилась в прокуратуру.



Прокурор предъявил в суд исковое заявление о понуждении включить в страховой стаж сельчанки период работы в колхозе, назначить досрочную страховую пенсию по старости.



- В ходе судебного заседания прокурором суду предоставлены архивные документы и выписки из лицевых счетов похозяйственных книг, подтверждающие периоды работы заявительницы в колхозе «Улюнский» с 1989 по 2003 годы. Советский районный суд Улан-Удэ требования прокурора удовлетворил, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.



Решение суда вступило в законную силу.

