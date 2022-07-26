В деле разбиралась прокуратура
Как выяснила прокурорская проверка, в аптеку Кятинской центральной районной больницы неоднократно обращался инвалид 2 группы для получения лекарственных препаратов по льготному рецепту. Лекарства выданы не были, информация в журнал учёта рецептов, находящихся на отсроченном обслуживании, не вносилась.
В этой связи главному врачу центральной районной больницы внесено прокурорское представление, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.
После прокурорского вмешательства инвалида обеспечили лекарствами.
В Бурятии инвалида с трудом обеспечили лекарствами
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