В Бурятии инвалида с трудом обеспечили лекарствами

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

В деле разбиралась прокуратура



Как выяснила прокурорская проверка, в аптеку Кятинской центральной районной больницы неоднократно обращался инвалид 2 группы для получения лекарственных препаратов по льготному рецепту. Лекарства выданы не были, информация в журнал учёта рецептов, находящихся на отсроченном обслуживании, не вносилась.



В этой связи главному врачу центральной районной больницы внесено прокурорское представление, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.



После прокурорского вмешательства инвалида обеспечили лекарствами.

