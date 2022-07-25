В Бурятии белочку сняли за поеданием лакомств

Видео сделали в Окинском районе
Сотрудники БУ «Бурприрода» поделились видео из природного парка «Шумак», на котором запечатлена белка.
- Всё мы немного белки во время поедания вкусняшек, - пошутили сотрудники.
Природный парк «Шумак» находится в Окинском районе Бурятии, это особо охраняемая природная территория регионального значения. Находится в месте разлома коры нашей планеты. Расположен в долине одноимённой реки на высоте более 1500 метров над уровнем моря.
Природный парк основан в 2009 году с целью охраны, восстановления и рационального использования природных ресурсов. Площадь (почти 2 тысячи га) охраняется государством и БУ «Бурприрода» министерства природных ресурсов и экологии Бурятии.
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