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Из Бурятии пытались незаконно вывезти пять голубей

Из Бурятии пытались незаконно вывезти пять голубей
Общество,  Фото:управление Россельхознадзора
У перевозчика не было сопроводительных документов

Через пункт пропуска МАПП «Кяхта» из Бурятии в Монголию пытались незаконно вывезти пять голубей. Вывезти птиц планировал гражданин соседнего государства 23 июля. Однако у него не оказалось ветеринарных сопроводительных документов.

- Вывоз данной подконтрольной продукции запрещён, птицы возвращены в Россию, - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

В отношении иностранца возбуждено административное дело.

Как сообщал «Байкал-Daily», подобный инцидент произошёл в апреле, однако размах был значительно больше. Тогда из Бурятии в Монголию везли спрятанных собак в бардачке и связанных голубей
Россельхознадзор птицы

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