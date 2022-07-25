У перевозчика не было сопроводительных документов
Через пункт пропуска МАПП «Кяхта» из Бурятии в Монголию пытались незаконно вывезти пять голубей. Вывезти птиц планировал гражданин соседнего государства 23 июля. Однако у него не оказалось ветеринарных сопроводительных документов.
- Вывоз данной подконтрольной продукции запрещён, птицы возвращены в Россию, - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
В отношении иностранца возбуждено административное дело.
Как сообщал «Байкал-Daily», подобный инцидент произошёл в апреле, однако размах был значительно больше. Тогда из Бурятии в Монголию везли спрятанных собак в бардачке и связанных голубей.
Из Бурятии пытались незаконно вывезти пять голубей
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В регионе ожидаются сильные дожди
Стали известны победители фестивальных соревнований по «Бухэ барилдаан»
Представительница Окинского района Бурятии стала лауреатом фестиваля
У спортсменов Забайкалья – 8 наград
В столице Бурятии строят пять новых школ
Сегодня праздник у этих специалистов
Сборную Бурятии представят 60 молодых борцов
«Не советую лететь»,- написал недовольный турист из другого региона в соцсетях
Сотрудники рудника просят не отстреливать мишку
«Надо быть всегда готовым», - заявил замминистра здравоохранения республики Валерий Амагыров
У некоторых крыш повреждено более 30% площади
Работы отложены до установления хорошей погоды
Ожидаются дожди с грозами
Менее чем за неделю зарегистрировано минимум три выхода косолапых в населённые пункты
Утверждён паспорт муниципального проекта «Финансы»