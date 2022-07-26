Днём местами грозы
По данным Бурятского гидрометцентра, 26 июля по республике облачно с прояснением, местами дожди, ночью по южному Прибайкалью и юго-западу сильные дожди, днём местами грозы. Ветер северо-западный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с. Температура днём +21,+26, при дожде +14,+19.
В Улан-Удэ временами небольшой дождь. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура днём +21,+23.
В Бурятии местами сильные дожди
Общество, Фото:
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