Боксёры Бурятии участвуют в командном кубке России

Сегодня они выступают против спортсменов из ЮФО



Боксёры Бурятии Баир Батлаев (до 51 кг), Альберт Гатауллин (до 54 кг), Даниил Разуваев (до 75 кг) и Николай Комаров (до 92 кг) вошли в состав сборной Дальневосточного федерального округа. Спортсмены принимают участие в командном кубке России по боксу, который стартовал в Серпухове с 25 июля. Об этом сообщает центр спортивной подготовки РБ.



В турнире выступают команды из восьми федеральных округов и двух городов федерального значения: Москвы и Санкт-Петербурга. Первое противостояние пройдёт уже сегодня. Дальневосточные спортсмены встретятся с представителями Южного федерального округа. Победитель выйдет в групповой этап, а проигравшие проведут встречу за 9-10-е места.



Финал состоится 30 июля на острове Русский. Призовой фонд командного кубка России составляет 20 миллионов рублей. За первое место команда получит 10 миллионов рублей, за второе — семь миллионов, за третье — три миллиона.



Возрастное ограничение 6+

