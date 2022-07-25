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Боксёры Бурятии участвуют в командном кубке России

Боксёры Бурятии участвуют в командном кубке России
Общество,  Фото:pixabay.com
Сегодня они выступают против спортсменов из ЮФО

Боксёры Бурятии Баир Батлаев (до 51 кг), Альберт Гатауллин (до 54 кг), Даниил Разуваев (до 75 кг) и Николай Комаров (до 92 кг) вошли в состав сборной Дальневосточного федерального округа. Спортсмены принимают участие в командном кубке России по боксу, который стартовал в Серпухове с 25 июля. Об этом сообщает центр спортивной подготовки РБ.

В турнире выступают команды из восьми федеральных округов и двух городов федерального значения: Москвы и Санкт-Петербурга. Первое противостояние пройдёт уже сегодня. Дальневосточные спортсмены встретятся с представителями Южного федерального округа. Победитель выйдет в групповой этап, а проигравшие проведут встречу за 9-10-е места.

Финал состоится 30 июля на острове Русский. Призовой фонд командного кубка России составляет 20 миллионов рублей. За первое место команда получит 10 миллионов рублей, за второе — семь миллионов, за третье — три миллиона.

Возрастное ограничение 6+
бокс Бурятия ДФО Кубок России спорт

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