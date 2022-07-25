На турнире за призы Бориса Будаева поборются более 150 спортсменов

Полная программа турнира:







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С 29 по 30 июля в Физкультурно-спортивном комплексе в Улан-Удэ состоится международный турнир по вольной борьбе на призы заслуженного мастера спорта СССР, чемпиона мира 1989 года Бориса Будаева. В этом году турнир отмечает 30-й юбилей и будет продолжением празднования 60-летия со дня основания школы вольной борьбы Бурятии.В столицу Бурятии приедут сильнейшие борцы из девяти регионов: Забайкальского края, Иркутской области, Красноярского края, Тывы, Хакасии, Кемеровской области, Новосибирской области, Дагестана, Осетии, в том числе члены сборной России. Также на турнире поборются спортсмены из Монголии, Беларуси и Кыргызстана.Бороться за призы турнира Бориса Будаева будут спортсмены до 23 лет в 10 весовых категориях: 57, 61, 65, 70, 74, 79, 86, 92, 97, 125 кг.Всего в турнире примут участие более 150 борцов. Сборную Бурятии представят 60 молодых спортсменов, среди которых будут Тумэн Бодиев, Жаргал Баяндуев, Баир Баяндуев, Фёдор Балтуев, Илья Жибалов и другие.С утра 29 июля начнутся первые предварительные встречи. Торжественная церемония открытия состоится в 17:00. Первый день соревнований завершится полуфинальными поединками во всех категориях.В субботу, 30 июля, перед заключительными боями c 10:00 будет проходить мастер-класс с участием именитых борцов. С 11:00 пройдут утешительные встречи. А после обеда с 13:00 состоятся финальные поединки, церемония награждения и вручения призов.Помимо этого, турнир приедут посмотреть легендарные спортсмены: олимпийский чемпион 2000 года по вольной борьбе, серебряный призёр Олимпиады-2008, двукратный чемпион мира (2001 и 2002 гг) Давид Мусульбес; чемпион Олимпиады-1976 по вольной борьбе, трёхкратный чемпион мира (1975, 1977 и 1978 гг) Павел Пинигин; двукратная олимпийская чемпионка в фехтовании на шпагах (2000 и 2004 гг) Татьяна Логунова.- Это уже 30-й турнир, на котором скоро начнутся жаркие схватки. Прежде всего, хотел пригласить наших земляков и любителей спорта. Вольная борьба – наш национальный вид спорта. Наши земляки любят его. Много знаменитых спортсменов вышли с этого турнира, которые стали многократными чемпионами мира, некоторые чемпионами Европы, Олимпийских игр, поэтому приходите смотреть. Я думаю будет хороший и зрелищный турнир. Почётных гостей очень много приезжает. Последние два года спортивных мероприятий очень мало было, все соскучились, - поделился Борис Будаев.Вход бесплатный. Организаторы приглашают улан-удэнцев, а также жителей районов поддержать своих борцов.Призовой фонд на каждую весовую категорию составил 120 тысяч рублей: 50 тысяч за первое место, 30 тысяч за второе и 20 тысяч за третье. Тренеров победителей наградят 20 тысячами рублей.Спонсорскую помощь оказал партнёр федерации вольной борьбы Бурятии – ЗГРП (Забайкальское горнорудное предприятие). По словам Бориса Будаева, выделенные финансовые средства позволят провести турнир на высоком организационном уровне.11.00-17.00 – Предварительные и полуфинальные встречи во всех весовых категориях;17.00-17.30 – Торжественная церемония открытия турнира;17.30-20.00 – Полуфинальные поединки во всех весовых категориях.11.00-12.30 – Утешительные встречи во всех весовых категориях.13.00-15.00 – Встречи за 3-5 места, финальные встречи за 1-2 места, награждение призёров и победителей.Борис Будаев - заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер РФ.Родился в 1957 году в селе Соел Баргузинского района в многодетной крестьянской семье. В 1982 году окончил факультет физического воспитания Бурятского государственного педагогического института. В 1979 году в Улан-Баторе завоевал титул чемпиона мира по вольной борьбе среди юниоров.Чемпион Европы 1982 года, чемпион СССР 1985 года, победитель многих международных турниров, обладатель Кубка мира «Гран-при».Главное достижение случилось в 1989 году, когда Борис Будаев выиграл чемпионат мира, прошедший в Швейцарии. Борис Дугданович первый и до сих пор единственный чемпион мира по вольной борьбе из Бурятии.Завершил карьеру в 1998 году, выступая за Узбекистан.