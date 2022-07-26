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В Улан-Удэ выберут самый большой овощ или фрукт

В Улан-Удэ выберут самый большой овощ или фрукт
Общество,  Фото:pixabay.com
Также будет выбраны наиболее необычные дары природы

В Улан-Удэ проходит чемпионат на самый большой или необычный овощ или фрукт «Чудо урожай!». Мероприятие проводится с 1 июня по 1 октября в несколько этапов.

На первом этапе, в июне, в социальных сетях разыгрывалась номинация «Самое увлекательное фото». В настоящее время, с 1 по 31 июля, проходит второй этап. Участникам необходимо записать видео на тему «Как я провожу лето на огороде!» и опубликовать его в своих аккаунтах в соцсетях. По итогам проведения этапа оргкомитет определит трёх победителей в номинации «Самое классное видео».

Третий этап состоится с 1 по 31 августа. Его участниками станут дети дошкольного и младшего и среднего школьного возраста. Им необходимо представить на конкурс «Юный садовод-огородник» свои рисунки о саде и/или огороде. По результатам будут определены три победителя в каждой возрастной группе: с 3 до 5 лет, с 6 до 8 лет, с 9 до 12 лет.

Четвёртый этап пройдёт с 1 по 30 сентября. Участникам необходимо опубликовать в своих аккаунтах в соцсетях снимки самого большого овоща или фрукта или фотографии самых смешных, забавных, необычных овощей и фруктов, выращенных своими руками на личных земельных участках в сезоне 2022 года.

Финальным этапом станет выставка самых больших и необычных овощей или фруктов – она состоится 1 октября. Здесь определятся главные номинации чемпионата: самый большой овощ или фрукт «Чудо урожай!», а также овощ или фрукт причудливой, необычной или забавной формы «Чудо-юдо». В этот же день состоится награждение победителей во всех номинациях.

Во всех этапах чемпионата допускается только индивидуальное участие. Коллективные работы не принимаются. Об этом сообщает садовый центр «СадЭм».

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Улан-Удэ конкурс огородничество садоводство

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