Улан-Удэ посетит президент ассоциации музыкальных театров России

Георгий Исаакян станет гостем «Байкальского танцевального фестиваля»



Президент ассоциации музыкальных театров России Георгий Исаакян выступит специальным гостем «Байкальского танцевального фестиваля», который пройдёт с 10 по 21 августа в Бурятии. Гость также является директором всероссийского фестиваля музыкальных театров «Видеть музыку», художественным руководителем МГАДМТ имени Н.И. Сац и профессором ГИТИСа.



Георгий Исаакян знаком с Бурятским театром оперы и балета со всероссийского фестиваля музыкальных театров России «Видеть музыку» 2016-го года. Он до сих пор помнит, какой восторг вызвало искусство бурятских певцов.



На этот раз президент ассоциации музыкальных театров приедет в Улан-Удэ и примет участие в презентации фонда помощи артистам балета «Балет Бурятии», которая пройдёт в рамках гала-концерта «Байкальского танцевального фестиваля» (6+) 18 августа на сцене Бурятского государственного академического театра оперы и балета.



Также гость примет участие в обсуждении вопросов поддержки культуры Бурятии 20 и 21 августа и выступит спикером на форуме в рамках «Байкальского танцевального фестиваля». Об этом сообщает пресс-служба театра оперы и балета.



