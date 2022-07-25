В Бурятии на руднике заметили молодого медведя

Сотрудники рудника просят не отстреливать мишку
В выходные в Прибайкальском районе Бурятии медведь пришёл на территорию рудника «Черемшанский», где добывают кварцит. Медведя заметили на участке, который находится рядом с лесом.
Надолго задерживаться дикий зверь не стал и ушёл обратно в лес. В свою очередь, сотрудники рудника просят не отстреливать мишку.
- Бурприроднадзор на связи с работниками рудника. Сотрудники рудника просили не отстреливать мишку. Если медведь и дальше будет беспокоить, то вынужденно примем решение о регулировании. Но на данный момент медведь сам ушёл в лес. Ситуацию держим на контроле, - сообщили в пресс-службе Бурприроднадзора.
Работникам промышленных компаний и туристам напоминают, что необходимо убирать мусор и отходы с едой. Ведь медведи идут на их запах.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Кабанском районе менее чем за неделю зарегистрировано минимум три выхода косолапых в населённых пунктах. Недавно «хозяина тайги» видели в посёлке Селенгинск на улице Лесная. 21 июля мишку видели в селе Большая Речка.
Тогда же, 21 июля, в четвёртом часу ночи медведь пришёл в палаточный лагерь к трём туристам в районе села Заречье. Косолапый съел еду туристов и поцарапал машину. На поиски этого медведя вышли охотпользователи. Вероятнее всего, мишку ждёт отстрел.
Недавно ветеран Байкальского заповедника Николай Володченков, который не раз встречал медведей в тайге, в горах, на берегах Байкала и его рек, рассказал, что делать при встрече с косолапыми.
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Общество, Фото:
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