Студенты из Бурятии приняли участие в «Вахте Памяти» под Ржевом

Общество, Фото: пресс-служба минобрнауки РБ

Поисковикам удалось найти останки двух красноармейцев



Смена, участниками которой становятся молодые ребята из дальневосточных регионов России, второй год подряд проходит в Ржевском районе Тверской области на базе военно-патриотического лагеря имени легендарного якутского снайпера, героя Советского Союза Фёдора Охлопкова. В 1942 – 1943 годах на ржевской земле сражались воинские части, сформированные в Сибирском округе – сибирские дивизии, в составе которых воевали уроженцы дальневосточных краёв и областей.



В течение двух недель около 100 человек из университетов Якутии, Приморья, Бурятии, Забайкалья, Хабаровского края, Еврейской автономной области, Амурской и Сахалинской областей вместе со студентами вузов центральной России изучали историю сражений, проходивших в этих краях, осваивали поисковое дело и применяли полученные знания на практике.



Бурятию представили семь студентов Бурятского государственного университета имени Доржи Банзарова: шесть с исторического факультета и один с института филологии, иностранных языков и массовых коммуникаций. Ребята посетили лекции по работе с поисковым оборудованием и медальонами смерти, приняли активное участие в лесных раскопках и съездили на музейные экскурсии.



За время смены было найдено значительное количество солдатской утвари: печки, котелки, сапёрные лопатки, противогазы, а также патроны, гранаты РГД, неразорвавшиеся восемь десятилетий назад боеприпасы. Главное достижение начинающих поисковиков – им удалось поднять останки двух красноармейцев, погибших, предположительно, зимой 1942 года. Сейчас предстоит долгая и тщательная работа по восстановлению их имён



- Вахта памяти была очень насыщенной. Мы посетили три выездные экскурсии: в Бородино, в Лихославль и мемориальный комплекс «Медное», в музейный комплекс «Дорога памяти» и храм вооружённых сил. Были лекции, например, очень интересно было послушать Фетисова про медальон. Смена так быстро пролетела, но нам хотелось бы, чтобы дней раскопок все-таки было больше. Зато очень рады новым знакомствам и друзьям, - рассказала Альбина Чистогашева, студентка 3-го курса исторического факультета БГУ имени Доржи Банзарова.



Завершилась церемония закрытия дальневосточной смены реконструкцией боёв, которые когда-то шли именно в этой местности. Но уже в сентябре проект продолжится во Владивостоке: в Дальневосточном федеральном университете. Здесь пройдёт межрегиональная студенческая конференция по итогам поисковой работы, в ходе которой участники смены поделятся со своими сверстниками опытом, эмоциями и впечатлениями, полученными на тверской земле. На базе лагеря также проведут военно-исторический поисковый форум. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования РБ.

