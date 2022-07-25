На «Алтаргане» наградили фотографов, фильмы и журналистов

Общество, Фото: пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа

Названы победители конкурсов всебурятского фестиваля



Стали известны лауреаты конкурса художественной фотографии XIV международного бурятского фестиваля «Алтаргана». Мероприятие проходило заочно в формате фотовыставки. Всего было представлено 107 работ 21 фотографа из Бурятии, Иркутской области, Забайкальского края и Монголии.



В двух номинациях «Моя малая родина» и «Бурятский народ» выявлено 6 лауреатов, в числе которых забайкальцы Евгений Епанчинцев и Андрей Бекетов, представители Бурятии Сергей Ильин и Александр Гармаев, Сухбаатар Халиунаа из монгольского аймака Дорнод и Иван Алсаев из Иркутской области. Все они награждены дипломами лауреата, медалями и денежным вознаграждением, сообщает пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа.



В конкурсе телевизионных программ и фильмов фестиваля «Алтаргана» принял участие 31 человек из Монголии, Бурятии, Иркутской области и Забайкальского края. На суд жюри по семи номинациям было представлено 35 работ. По итогам конкурса отмечены 18 лауреатов.



Номинация «Лучшая телевизионная программа»

Болотова Л.Б. (Забайкальский край)

Батуев Б.Т. (Республика Бурятия)

Сарантуяа Уранбайгал (Монголия, аймак Дорнод)



Номинация «Лучшая радиопередача»

Болотова Л.Б. (Забайкальский край)

Кара-Сал А.Б. (Забайкальский край)

Дамбаева Д.Б. (Республика Бурятия)



Номинация «Лучший документальный фильм»

Будаева Х.Д. (Забайкальский край)

Доржиева А.Ц. (Забайкальский край)

Чулуун Оюундэлгэр (Монголия, Улан-Батор)



Номинация «Лучший художественный фильм»

Аюров Д.А. (Забайкальский край)



Номинация «Лучший фильм о бурятской культуре на других языках»

Ильин Н.А. (Забайкальский край)

Бороноева Т.А. (Республика Бурятия)



Номинация «Лучшая операторская работа»

Бадашкеева Е.Т. (Иркутская область)

Цыденов Б.Ц. (Забайкальский край)

Чойбсон А.С. (Республика Бурятия)



Номинация «Лучшая режиссёрская работа»

Жигжидон Н.М. (Забайкальский край)

Юмов О.Л. (Республика Бурятия)

Яковлева М.А. (Иркутская область)



Конкурс журналистских материалов «Алтан саг» проходил по трём номинациям. В нём приняли участие 12 человек, представившие 36 работ. Лауреатами признаны среди редакций: «Буряад унэн» (Бурятия), «Толон» (Забайкальский край), «Усть-Ордын унэн» (Иркутская область).



Среди журналистов: Долгор Раднабазарова («Толон», Забайкальский край), Булат Бадмаев («Буряад унэн», Республика Бурятия), Нордоп Бабуева («Толон», Забайкальский край).



Среди сайтов: сайты газет «Буряад унэн» (Республика Бурятия) и «Толон» (Забайкальский край), блог Намжилмы Бальжинимаевой (Забайкальский край).



