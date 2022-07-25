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В Агинском установили бюсты Героев соцтруда

В Агинском установили бюсты Героев соцтруда
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа
Чабаны внесли большой вклад в развитие овцеводства в регионе

23 июля в посёлке Агинском Забайкальского края открыты бюсты Героям социалистического труда Михаилу Болотову и Балдану Домбрилову. Они разместились на местной аллее Героев. Мероприятие прошло в рамках празднования XIV международного бурятского фестиваля «Алтаргана».

Прославленные чабаны внесли огромный вклад в развитие овцеводства в регионе. Михаил Болотов за высокие достижения был удостоен звания Героя социалистического труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот» в 1966 году. Балдан Домбрилов удостоился аналогичных наград за большие успехи в сельском хозяйстве в 1973 году.

Напомним, что в дни проведения фестиваля «Алтаргана» работала пешеходная зона «Агын Арбат». Это творческое пространство располагалась в самом центре посёлка Агинское. Здесь была организована выставка-продажа изделий декоративно-прикладного искусства, народно-художественного промысла, сувениров, фотовыставки, мастер-классы этнического направления, фотозоны.

На Агинском Арбате можно было увидеть выставки традиционного костюма и стилизованной бурятской одежды, художественных работ по дереву, старомонгольского письма, работ известных художников, фотографов. Также здесь проводился показ бурятского мультфильма, располагались игровая зона по настольной игре, выставка изделий народных мастеров Аги, кожаных изделий ручной работы, изделий из овечьей шерсти, авторской ювелирной мастерской. Можно было посетить реконструкцию ставки дархана, кочевника средневековья, – юрту на колёсах, выставку изделий из обработанного конского волоса и овечьей шерсти «Угсаатанайм замаар»

- Пешеходная зона «Агын Арбат» стала любимым местом отдыха и прогулок гостей «Алтарганы», - сообщает пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа.

Агинский Бурятский округ герои социалистического труда бюст памятник Алтаргана

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