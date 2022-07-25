Ожидаются дожди с грозами
В ближайшие три дня в Бурятии будет дождливо, туманно и облачно. Временами прогнозируются грозы. Также ожидается сильный ветер, порывы которого достигнут 14 м/с. Максимальная температура воздуха составит +28 градусов.
По данным Бурятского гидрометцентра, во вторник, 26 июля, по республике облачно с прояснением, местами дожди, ночью по южному Прибайкалью и юго-западу сильные дожди, днём местами грозы. Ветер северо-западный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью +11,+16, местами +4,+9, днём +21,+26, при дожде +14,+19.
В среду, 27 июля, также облачно с прояснением, местами дожди, по северной половине до сильных дождей. Ветер северо-западный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью +11,+16, местами +4,+9, днём +21,+26, при дожде +13,+18.
В четверг, 28 июля, переменная облачность, местами кратковременные дожди, днём местами грозы. Утром при прояснении туманы. Ветер северо-западный 3-8, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью +9,+15, местами до +4, днём +23,+28, при дожде +15,+20.
Пасмурная погода задержится в Бурятии
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