Жители Бурятии просят создать на Байкале экологическую полицию

Кроме того, жители республики недовольны высокими ценами на турбазах
Центр управления регионом (ЦУР) провёл в Бурятии социологическое исследование методом онлайн фокус-групп на тему развития туризма на Байкале и его влиянии на экосистему озера. Оказалось, что жители Бурятии считают необходимым создать экологическую полицию, ввести уроки «правильного отдыха на Байкале», а также использовать только биоразлагаемую упаковку.
Развивая туристическую отрасль, следует ориентироваться не только на «внешних» туристов, но и на самих жителей Бурятии. В июне ЦУР Бурятии провёл широкий опрос на тему планов жителей республики на летний отдых. Как оказалось, 60% жителей планируют отдыхать на Байкале.
Для того, чтобы понять ожидания, требования и опасения по поводу развития туризма, было проведено ещё одно социологическое исследование методом онлайн фокус-групп.
- Основная цель этого исследования – глубже вникнуть в настроения граждан, получить разнообразные точки зрения по предмету обсуждения. Мы сформировали две группы по восемь человек в каждой. Отбор респондентов производился по полу, возрасту, месту жительства, уровню дохода и сферам деятельности, так, чтобы были представлены все категории населения. Сама беседа в рамках каждой фокус-группы длилась по два часа, - пояснила старший специалист по исследованиям ЦУР Бурятии Лариса Чукреева.
Итогом этой работы стал срез мнений, суждений и оценок, которые распространены в обществе. В ходе опроса жителей Бурятии, выяснилось, что большинство участников фокус-групп положительно относятся к развитию туризма на Байкале, но при соблюдении ряда условий. Во-первых, необходимы развитие туристической инфраструктуры и приоритет потребностей самих жителей Бурятии.
- Нужно создавать условия: должны быть подготовленные зоны, оборудованные туалетами, специальными мусорными станциями по переработке мусора. Есть недовольство ценами, т.к. они неадекватно растут, рассчитаны для жителей европейской части, мы, местные жители не можем себе позволить отдохнуть на хороших туристических базах… Если эти условия будут соблюдаться, то меня туризм не напрягает, - отметила 36-летняя жительница Улан-Удэ.
Ещё один важный фактор: опрошенные почти единодушно высказывались о том, что необходима масштабная просветительская работа о правилах отдыха на Байкале. Как по поводу бытового поведения (не мусорить, не мешать другим, не рубить деревья), так и в целом уважительного отношения к Байкалу.
- Байкал — это священное море, необычное озеро-море. Уважаемые туристы, когда вы приезжаете на Байкал, ведите себя так как будто вы приезжаете к какой-то святыне, уважайте это место, куда вы приезжаете! - отметила 70-летняя жительница Улан-Удэ.
Участники фокус-групп отмечают позитивные изменения в сфере туризма, произошедшие за последние годы: растёт узнаваемость Байкала и культуры народа, населяющего его берега. Вместе с ростом числа туристов начало расти и число туристических баз, отелей, кемпингов. При этом, однако, возрастает нагрузка на экосистему. Решением проблемы участники фокус-групп видят в создании экологической полиции, в использовании только биоразлагаемой упаковки, усилении контроля со стороны властей и реальных наказаниях за несоблюдение экологических требований.
Одним из самых интересных мнений поделился 43-летний житель Улан-Удэ:
«Мы должны прежде всего определиться с целью. Что мы сейчас делаем?! Наполняем бюджет города, республики и РФ, создаем рабочие места? Если мы ставим конкретные задачи, то для этого должны иметь инструменты. На сегодняшний день всё это не обозначено… Мы должны говорить о цели: если привлечение туристов, то каких туристов, массовых туристов или дикого туриста, среднего туриста или пакетного туриста. Нужно четко обозначить какого туриста мы привлекаем».
В целом, главный вывод из исследования получился даже не из ответов на вопросы, а из атмосферы, которая царила во время проведения фокус-групп.
- Ответы наших респондентов были содержательными, развёрнутыми, иногда эмоциональными и, что особенно радует, искренними. Это значит, что тема о которой мы говорили, по-настоящему волнует жителей Бурятии, и вызывает у них большой отклик. Это были люди всех возрастных групп от 18 до 70 лет, с разным материальным и социальным положением, они одинаково горячо обсуждали проблемы нашей общей ценности – озера Байкал, - отмечает Лариса Чукреева.
Жители Бурятии просят создать на Байкале экологическую полицию
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