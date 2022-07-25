Иркутская область выиграла 22 номинации «Алтарганы»

Всего на всебурятском фестивале было разыграно 237 комплектов наград
24 июля в Агинском Бурятском округе прошла церемония закрытия международного бурятского фестиваля «Алтаргана». В фестивале приняли участие 1400 участников и 15 тысяч гостей. Кроме четырёх официальных делегаций-участников (Бурятия, Агинский округа Забайкальского края, Усть-Ордынский округ Иркутской области, Монголия), приехали представители десяти бурятских землячеств из Казахстана, Киргизии, Якутии, Приморского и Красноярского краёв, Салехарда, Сахалина, Калининграда, Москвы и Санкт-Петербурга.
За два фестивальных дня было разыграно 237 комплектов наград. «Алтаргана» открыла новые имена талантливых исполнителей, артистов, наездников, борцов, поэтов, лучников, модельеров, фотографов, мастеров декоративно-прикладного искусства, операторов, режиссёров.
Как сообщает пресс-служба центра культуры коренных народов Прибайкалья, лауреатами фестиваля стали 22 представителя и коллектива Иркутской области:
- Сергеева Наталья - конкурс бурятской поэзии в категории до 35 лет;
- Бардамов Глеб - конкурс улигершинов и исполнителей одической поэзии;
- Балданова Серафима - конкурс эссе;
- Конкурс книги - Хантуева А.А. «Родословные кудинских бурят»;
- Конкурс книги - Афиногенова О.И. «Родословные легенды и предания моего рода»;
- Сахиров Борис - конкурс- презентация лучших практик устройства жизни и хозяйствования бурят «Нангин бууса»;
- Конкурс журналистских материалов «Алтан саг» - газета «Усть-Ордын унэн», спецприз в номинации среди сайтов на бурятском языке;
- Конкурс журналистских материалов «Алтан саг» - газета «Усть-Ордын унэн», лучшая редакция;
- Конкурс журналистских материалов «Алтан саг» - Намжилма Цыденова, лучший авторский материал на бурятском языке;
- Народный фольклорный коллектив «Талын Дуун» - конкурс фольклорных коллективов «Один день бурята»;
- Алексеева Маргарита - конкурс работ модельеров «Традиционный костюм: история и современность»;
- Харгаева Юлия - конкурс работ модельеров «Традиционный костюм: история и современность»;
- Яковлева Марина - конкурс телерадиопрограмм и фильмов;
- Бадашкееева Елена - конкурс телерадиопрограмм и фильмов;
- Иванов Арсалан - конкурс исполнителей бурятской эстрадной песни;
- Ансамбль «Наранай туяа» - конкурс исполнителей бурятской эстрадной песни;
- Балдаева Ольга - конкурс красавиц «Дангина»;
- Торноева Надежда - конкурс исполнителей бурятской народной песни;
- Тулохонов Фёдор - конкурс конского убранства и снаряжений «Морин Эрдэни»;
- Алсаев Иван - конкурс художественной фотографии;
- Осипова Екатерина - конкурс изделий мастеров ДПИ и НХП;
- Шипнягов Александр - конкурс изделий мастеров ДПИ и НХП.
На церемонии закрытия флаг «Алтарганы» был передан представителям Монголии, где в 2024 году состоится следующий фестиваль.
Иркутская область выиграла 22 номинации «Алтарганы»
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