Под отключение попадают несколько жилых домов и железнодорожный колледж
В среду, 27 июня, без холодной воды в Улан-Удэ останется часть проспекта 50 лет Октября. Причина – аварийно-восстановительные работы на насосной станции.
Подача холодной воды будет прекращена с 10:00 до 15:30, сообщили в МУП «Водоканал».
Под отключение попадают жилые дома по пр. 50 лет Октября № 50а, 50б (общежитие), 52, 56, 56а, 46б (гостиница), а также железнодорожный колледж по пр. 50 лет Октября, №58.
В Улан-Удэ холодной воды лишится часть проспекта 50 лет Октября
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