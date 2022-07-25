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В Улан-Удэ холодной воды лишится часть проспекта 50 лет Октября

В Улан-Удэ холодной воды лишится часть проспекта 50 лет Октября
Общество,  Фото:pixabay.com
Под отключение попадают несколько жилых домов и железнодорожный колледж

В среду, 27 июня, без холодной воды в Улан-Удэ останется часть проспекта 50 лет Октября. Причина – аварийно-восстановительные работы на насосной станции.

Подача холодной воды будет прекращена с 10:00 до 15:30, сообщили в МУП «Водоканал».

Под отключение попадают жилые дома по пр. 50 лет Октября № 50а, 50б (общежитие), 52, 56, 56а, 46б (гостиница), а также железнодорожный колледж по пр. 50 лет Октября, №58. 
отключение воды

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