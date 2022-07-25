В Улан-Удэ устанавливают малые архитектурные формы

Общество, Фото: управление по информационной политике Улан-Удэ

В столице Бурятии благоустроят 13 городских территорий



В Улан-Удэ приступили к установке малых архитектурных форм. Их устанавливают во дворах по адресам ул. Норильская, 3, 4, 6, ул. Пушкина, 35а, ул. Гольдсобеля, 4, ул. Шумяцкого, 7, 8, 12, 12а.



Всего подрядчику пришло восемь фур оборудования для мини-парков. Специалисты подрядной организации прошли специальное обучение у представителя производителя, сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.



Напомним, всего в этом году в Улан-Удэ по дальневосточной программе благоустроят 13 городских территорий: по пять в Железнодорожном и Октябрьском районах и три двора в Советском. Сдать благоустроенные дворы планируется до 1 октября. Ознакомится с проектами можно на сайте bursreda.ru.

