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В Улан-Удэ устраняют последствия ночного ливня

В Улан-Удэ устраняют последствия ночного ливня
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Специалистам приходится откачивать лужи по несколько раз

В столице Бурятии ночью прошёл сильный ливень. Сотрудники комбината по благоустройству в три часа ночи выехали для откачки луж, рассказали в администрации Улан-Удэ.

Сейчас на городских улицах работают восемь вакуумных машин, четыре мотопомпы и вакуумно-подметальная машина.

За пять часов работы вакуумные машины откачали 420 кубов дождевой воды. Также с улиц с помощью мотопомп откачали 1280 кубов.

На всех участках специалисты откачивали лужи по несколько раз, поскольку дождь шёл продолжительное время, и вода продолжала скапливаться.

- В настоящее время лужи ликвидированы на ул. Бабушкина, ул. Боевая, ул. Жердева, ул. Кирова, пересечение ул. Сахьяновой и ул. Лебедева, вблизи рынка «Туяа» и рынка «Крестьянский», - уточнили в мэрии. – Работы ещё продолжаются.

Параллельно мобильные бригады ручным способом и с помощью каналопромывочной машины очищают ливневые канализации, чтобы было качественное отведение дождевой воды и нечистот в канализацию.

Жители города могут оставить заявку на откачку луж по телефонам круглосуточной диспетчерской комбината по благоустройству: 379-646, 380-838.

ливень

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