В Улан-Удэ устраняют последствия ночного ливня

Специалистам приходится откачивать лужи по несколько раз



В столице Бурятии ночью прошёл сильный ливень. Сотрудники комбината по благоустройству в три часа ночи выехали для откачки луж, рассказали в администрации Улан-Удэ.



Сейчас на городских улицах работают восемь вакуумных машин, четыре мотопомпы и вакуумно-подметальная машина.



За пять часов работы вакуумные машины откачали 420 кубов дождевой воды. Также с улиц с помощью мотопомп откачали 1280 кубов.



На всех участках специалисты откачивали лужи по несколько раз, поскольку дождь шёл продолжительное время, и вода продолжала скапливаться.



- В настоящее время лужи ликвидированы на ул. Бабушкина, ул. Боевая, ул. Жердева, ул. Кирова, пересечение ул. Сахьяновой и ул. Лебедева, вблизи рынка «Туяа» и рынка «Крестьянский», - уточнили в мэрии. – Работы ещё продолжаются.



Параллельно мобильные бригады ручным способом и с помощью каналопромывочной машины очищают ливневые канализации, чтобы было качественное отведение дождевой воды и нечистот в канализацию.



Жители города могут оставить заявку на откачку луж по телефонам круглосуточной диспетчерской комбината по благоустройству: 379-646, 380-838.



