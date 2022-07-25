В Бурятии педагога поздравили с 95 летием

Общество, Фото: пресс-служба минсоцзащиты РБ

Юбилей отпраздновала учитель Уакитской средней школы



Ольга Григорьевна всю сознательную жизнь посвятила обучению и воспитанию подрастающего поколения. Начинала работать учителем начальных классов Францевской начальной школы Баунтовского района республики. Затем до ухода пенсию работала учителем в Уакитской средней школе.



- Сотни мальчишек и девчонок вспоминают Ольгу Григорьевну с любовью и благодарностью, отмечают её эрудицию и интеллигентность. Весёлая, жизнерадостная певунья была заводилой многих мероприятий в посёлке и в школе, - сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения РБ.



Вместе с мужем Ольга Григорьевна воспитала троих детей: двух дочерей и сына.



Учителя и участника трудового фронта поздравили с юбилеем, вручили поздравительные адреса от имени президента России и главы Бурятии, а также благодарственные письма и памятные подарки от администрации и депутатов сельского поселения «Уакитское».

